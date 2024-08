Sport e Turismo: nasce a Gioiosa Marea la Consulta Sportiva

Nel comune di Gioiosa Marea è stata ufficialmente istituita la consulta per lo sport, a seguito dell’approvazione odierna da parte del consiglio comunale. La proposta, avanzata dal consigliere comunale Tino Mastrolembo e inserita nell’ordine del giorno dal presidente del consiglio Gabriele Buttò, consentirà a tutte le associazioni sportive locali di partecipare tramite un proprio rappresentante a un organo ufficiale. Questo organo avrà funzioni propositive, di studio e di parere riguardo la programmazione e la gestione delle attività sportive.

L’accesso alla consulta è regolato dalla presentazione di una specifica istanza. Tra gli obiettivi principali vi è la promozione dei valori fondamentali dello sport, quali l’aggregazione sociale e la formazione personale, oltre a favorire un impiego sano del tempo libero. Inoltre, la consulta mira a favorire una crescita condivisa, attraverso l’organizzazione di eventi e l’incoraggiamento di nuove forme di sviluppo, come il turismo sportivo, settore in forte espansione nella regione.

“Questa iniziativa”, ha dichiarato il consigliere Mastrolembo (nella foto), “sottolinea l’importanza dello sport come strumento di coesione e sviluppo per il nostro territorio”. Il presidente Buttò ha aggiunto che “la consulta rappresenta un passo avanti significativo nella gestione partecipativa delle politiche sportive locali”. L’istituzione di questo organo è vista come un’opportunità per le associazioni sportive di Gioiosa Marea di avere un ruolo attivo nella definizione delle strategie sportive e nella promozione di una cultura sportiva integrata con le altre attività socio-culturali del territorio.

La nuova consulta si prefigge di diventare un punto di riferimento per tutte le realtà sportive locali, promuovendo non solo l’attività fisica ma anche lo sviluppo di nuove opportunità legate al turismo sportivo, che sta registrando una crescita significativa nell’area. Gioiosa Marea, con questa iniziativa, punta a consolidare il suo ruolo come centro di eccellenza per lo sport e l’aggregazione sociale.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo