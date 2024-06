Incontro internazionale a Messina al “Meeting Tourism dello Stretto”

Oggi, presso Palazzo Zanca, si è tenuto un incontro significativo tra il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore al Turismo, Enzo Caruso, e ventidue buyer internazionali. L’incontro si colloca all’interno della seconda edizione del “Meeting Tourism dello Stretto”, evento che si concluderà domani a Messina, mentre il prossimo appuntamento è previsto dal 27 al 29 giugno a Reggio Calabria.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Messina, è supportata dall’Assessorato regionale al Turismo, dall’Autorità di Sistema, dalla Camera di Commercio, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dall’Azienda Foreste Demaniali. Il sindaco Basile ha accolto i buyer a Palazzo Zanca, sottolineando l’importanza del loro ruolo per lo sviluppo turistico dell’area dello Stretto. Nel suo discorso, Basile ha evidenziato: “I passi compiuti dalla città di Messina per rendere l’area dello Stretto un grande polo turistico attrattivo. Le nostre azioni sono mirate ad un turismo stanziale e non di passaggio; con la vostra presenza potete contribuire al nostro sviluppo attraverso un’adeguata promozione turistica”.

Durante la visita a Palazzo Zanca, i buyer hanno esplorato la stanza del Sindaco, la sala Falcone Borsellino, il salone delle Bandiere e l’Aula Consiliare. Successivamente, il gruppo ha visitato l’Infopoint cittadino, per poi proseguire il tour della città a bordo di un pullman scoperto, ammirando le attrazioni locali e gustando le specialità enogastronomiche della zona.

Il “Meeting Tourism dello Stretto” rappresenta un’importante occasione per promuovere Messina come meta turistica di rilievo, favorendo la cooperazione internazionale e l’interscambio culturale. La partecipazione di buyer provenienti da diverse parti del mondo testimonia l’interesse crescente verso le potenzialità turistiche dell’area dello Stretto e l’impegno delle istituzioni locali nel valorizzarne le risorse.

