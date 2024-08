Furto in abitazione, arrestate due donne croate a Sant’Agata Militello

Due giovani donne nomadi di nazionalità croata sono state arrestate dagli agenti della Polizia di Stato di Ragusa, in collaborazione con il Commissariato di Sant’Agata di Militello (Messina), con l’accusa di furto aggravato in abitazione e violazione di domicilio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, dott. Andrea La Spada, su richiesta della Procura della Repubblica di Patti.

Le indagini, avviate dopo la denuncia del proprietario dell’abitazione derubata, hanno permesso di ricostruire il furto avvenuto nei primi giorni di luglio nel centro di Sant’Agata di Militello. Le due donne, inizialmente latitanti, sono state identificate grazie alle attività investigative condotte dagli agenti del Commissariato, coadiuvati dalla Polizia Scientifica. L’analisi delle immagini di videosorveglianza e il confronto con centinaia di soggetti già fotosegnalati ha portato all’individuazione delle sospettate.

Durante il furto, le indagate avevano sottratto oggetti preziosi di famiglia, indumenti e accessori per un valore complessivo di circa 5.000 euro. Inoltre, è emerso che le donne avevano precedentemente effettuato un sopralluogo nell’appartamento, monitorando attentamente gli spostamenti dei residenti e forzando il portone d’ingresso con destrezza. Questo comportamento ha aggravato ulteriormente la loro posizione, già compromessa dalla rilevante entità economica del danno causato.

L’operazione di ricerca delle sospettate, condotta dagli agenti, si è sviluppata per circa un mese e si è basata su un’attenta analisi delle prove raccolte. La precisione delle indagini ha permesso di ottenere tutti gli elementi necessari per l’emissione della misura cautelare e l’arresto delle due donne, ora detenute in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

