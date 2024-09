“Safety Days” controlli intensivi a Messina per la sicurezza stradale

Dal 16 al 22 settembre, la Polizia Stradale di Messina sarà impegnata nell’operazione “Safety Days”, un’iniziativa mirata al controllo delle condizioni di sicurezza di tutti i tipi di veicoli, compresi quelli a due ruote. L’operazione si rende necessaria a causa dell’incremento del traffico di veicoli italiani e stranieri sulle strade della provincia. Durante questo periodo, verranno effettuati controlli specifici su tutte le principali arterie stradali e autostradali che attraversano il territorio provinciale, coprendo tutte le fasce orarie.

L’attività di controllo includerà la verifica delle condizioni tecniche dei veicoli, della disposizione del carico, della validità dei documenti del conducente e del veicolo, e dell’uso corretto dei sistemi di ritenuta, compresi quelli per i minori. L’obiettivo è prevenire incidenti e garantire la sicurezza stradale. Particolare attenzione sarà dedicata alla riduzione delle principali cause di incidentalità, tra cui l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, l’assenza del casco protettivo e l’uso di telefoni cellulari alla guida, considerato uno dei principali fattori di distrazione.

L’iniziativa si svolge con il supporto della Direzione Generale Trasporti della Commissione Europea (DG-MOVE) e fa parte della “Settimana Europea della Mobilità”, in programma dal 16 al 22 settembre 2024. L’obiettivo dell’operazione, che si inserisce nel quadro della campagna ROADPOL “Safety Days”, è ottenere una giornata a zero vittime sulle strade europee.

Tra gli ulteriori scopi della campagna vi sono l’aumento della consapevolezza sociale riguardo alla mortalità e agli incidenti gravi sulle strade europee, fenomeni in crescita, e il richiamo all’obiettivo dell’Unione Europea di ridurre del 50% il numero delle vittime entro il 2030. La campagna punta anche a dimostrare che, con il sostegno della collettività, è possibile ridurre significativamente il numero di morti e feriti gravi.

Oltre all’attività di controllo, la Polizia Stradale di Messina, per tutto il mese di settembre, promuoverà iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte alla cittadinanza, volte a promuovere una maggiore cultura della sicurezza stradale.

