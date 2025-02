Vortice depressionario in transito, forti precipitazioni e calo termico

Nel fine settimana una depressione in rapido transito sul basso Tirreno determinerà condizioni meteorologiche instabili sulle regioni meridionali, con particolare coinvolgimento di Sicilia e Calabria. Sabato sarà caratterizzato da piogge e temporali diffusi, seguiti da un parziale miglioramento nella giornata di domenica.

Le precipitazioni si concentreranno nella prima parte di sabato, con cieli coperti e piogge persistenti lungo il litorale tirrenico, mentre sul versante ionico si prevedono rovesci temporaleschi, in attenuazione nel pomeriggio. Il litorale meridionale sarà interessato da piogge intense al mattino, seguite da una temporanea pausa pomeridiana e deboli piogge serali. Sulle zone interne e sull’Appennino il maltempo si manifesterà con piogge e temporali nelle ore mattutine, mentre in serata potranno verificarsi deboli nevicate in quota. I venti soffieranno moderati da sud-ovest, ruotando verso ovest, mentre il mare sarà molto mosso, con il Canale di Sicilia localmente agitato.

Domenica la pressione tornerà ad aumentare, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sul litorale tirrenico le piogge residue del mattino si esauriranno nel pomeriggio, lasciando spazio a rasserenamenti serali.

Sul versante ionico e meridionale si alterneranno nubi sparse e schiarite per l’intera giornata, con cieli sereni in serata. Anche sulle zone interne e sull’Appennino le precipitazioni mattutine si attenueranno progressivamente, con un diradamento della nuvolosità nel corso della giornata.

I venti ruoteranno dai quadranti nord-occidentali, mantenendosi moderati, mentre il mare rimarrà molto mosso.

L’ingresso di aria fredda determinerà un abbassamento delle temperature e nevicate a partire dai 1000-1200 metri sull’Appennino meridionale. Possibili fenomeni di grandine o gragnola accompagneranno i temporali più intensi. Un netto miglioramento è atteso dalla serata di domenica, grazie all’espansione di un’area anticiclonica. – Fonte 3BMeteo

