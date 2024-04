Centrale A2a: sindacati incontrano Prefetto di Messina

Oggi, davanti alla sede della Prefettura di Messina, i lavoratori diretti della Centrale Elettrica A2a di San Filippo del Mela hanno manifestato insieme a quelli dell’indotto, esprimendo preoccupazione per il futuro della struttura. La protesta, organizzata dai sindacati Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, è stata caratterizzata da un’astensione dalle prime quattro ore di lavoro. Questo gesto è stato motivato dalla mancanza di prospettive chiare per il sito, che si trova in una fase di transizione dopo la cessazione delle attività legate agli idrocarburi e l’avvio dei progetti per un nuovo polo tecnologico.

Il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha accolto una delegazione sindacale, insieme ai rappresentanti delle Rsu e dei segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil. Durante l’incontro è stata illustrata al Prefetto la delicata situazione della Centrale, e è stata avanzata la richiesta di avviare un tavolo di confronto per affrontare le questioni aperte. La richiesta è stata accolta positivamente dal Prefetto, che si impegnerà a convocare l’azienda per una discussione con i rappresentanti sindacali sia dei lavoratori diretti che dell’indotto.

Successivamente, è prevista la convocazione di un secondo tavolo che includerà anche rappresentanti istituzionali della provincia e della Regione. I sindacati, pur ritenendo questo primo passo importante, sottolineano che sono necessari ulteriori sforzi per garantire una reale riconversione della struttura. È essenziale verificare l’impegno dell’azienda e definire con precisione gli investimenti, le risorse e i tempi necessari per il processo di trasformazione.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo