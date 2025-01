Sciopero 8 gennaio, Caronte & Tourist garantisce i collegamenti con le isole

In vista dello sciopero proclamato dal sindacato UGL Mare e Porti, previsto per l’8 gennaio 2025, la società Caronte & Tourist Isole Minori ha organizzato i servizi essenziali per assicurare i collegamenti tra la Sicilia e le isole minori. Lo sciopero, che avrà luogo dalle ore 8:00 dell’8 gennaio alle ore 7:59 del giorno seguente, interesserà l’intera giornata e vedrà coinvolti lavoratori e mezzi del settore marittimo.

Caronte & Tourist Isole Minori ha reso noto il piano operativo per garantire il trasporto minimo necessario, indicando le navi e il personale coinvolto. Nel dettaglio, saranno attive tre unità per i collegamenti con le isole Eolie, due per le Egadi, altre due per le Pelagie, due per Pantelleria e una per Ustica. Questa organizzazione mira a mitigare i disagi per i passeggeri, assicurando il funzionamento dei collegamenti essenziali anche durante l’astensione dal lavoro.

L’azienda ribadisce che il piano dei servizi minimi rispetta le disposizioni normative vigenti, cercando di bilanciare il diritto di sciopero con l’esigenza di garantire la continuità territoriale delle isole minori, particolarmente critiche per il trasporto di persone e beni essenziali.

