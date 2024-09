ARS approva legge sulle dipendenze patologiche in Sicilia

L’Assemblea Regionale Siciliana ha avviato il percorso legislativo per l’approvazione del disegno di legge riguardante le dipendenze patologiche. Il testo, che punta alla prevenzione, al trattamento e all’inclusione sociale, è stato introdotto in aula dall’onorevole Giuseppe Laccoto, Presidente della VI Commissione Salute. L’approvazione finale è prevista entro la prossima settimana.

L’on. Laccoto ha spiegato come la legge sia stata discussa in diverse sedute della Commissione, con l’obiettivo di migliorare il testo originario e adeguarlo alle necessità legislative. Secondo Laccoto, si è cercato di colmare un vuoto normativo esistente, offrendo risposte concrete alle famiglie che convivono con le dipendenze. “Abbiamo lavorato con il contributo di tutti per migliorare la legge e offrire soluzioni a chi soffre”, ha dichiarato. La legge, inoltre, prevede un aumento della copertura finanziaria da parte del Governo, segno della volontà condivisa di affrontare il problema in modo strutturato.

Tra le misure incluse nel disegno di legge vi sono la creazione di reti di supporto, la promozione di programmi di prevenzione nelle scuole e nei luoghi di lavoro, e percorsi di cura personalizzati. Questi ultimi non si limitano al trattamento medico, ma mirano anche all’inclusione sociale delle persone affette da dipendenze.

“Si tratta di un primo passo importante”, ha concluso l’on. Laccoto, sottolineando come la Sicilia stia dotandosi di strumenti concreti per affrontare una questione che colpisce molti cittadini, finora lasciati soli ad affrontare il problema.

