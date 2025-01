Meteo Sicilia, stabilità atmosferica e temperature nella norma

La giornata di domenica 5 gennaio si caratterizzerà in Sicilia per condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, favorite dalla presenza di un campo di alta pressione che interesserà l’intera Regione. Le previsioni segnalano cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sulle zone costiere del Tirreno, lungo il litorale meridionale e nelle aree interne, senza particolari variazioni nel corso della giornata. Sui territori del litorale ionico si attendono nubi sparse alternate a schiarite, mentre l’area dell’Appennino sarà contraddistinta da un cielo in prevalenza poco nuvoloso, con la possibilità di nubi più consistenti durante le ore mattutine.

I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, tendendo a ruotare verso il nord-est. Il limite dello zero termico si collocherà intorno ai 3.150 metri. Per quanto riguarda lo stato del mare, il Basso Tirreno, il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia presenteranno condizioni mosse.

L’evoluzione generale, influenzata da correnti umide di origine atlantica, ha determinato negli ultimi giorni un incremento della nuvolosità, con piogge significative che hanno interessato principalmente la Campania e il versante tirrenico della Calabria tra il 3 e il 4 gennaio. Per la giornata dell’Epifania è previsto un miglioramento temporaneo del quadro meteorologico, nonostante la persistenza di nuvolosità, che sarà più compatta in alcune aree. – Fonte 3BMeteo.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁