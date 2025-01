Adrano, anziana sola a Capodanno, chiede il conforto della Polizia

Una telefonata di Capodanno al Commissariato di Adrano si è trasformata in un gesto di solidarietà e vicinanza, grazie alla Polizia di Stato. La signora Aurora, anziana residente nel comune siciliano, ha contattato gli agenti per chiedere un supporto morale e trascorrere in compagnia una giornata che rischiava di essere solitaria.

La donna, ottantenne e insegnante in pensione, vive sola e, per motivi di salute, preferisce evitare spostamenti, pur avendo parenti nei comuni vicini. Nel pomeriggio del 1° gennaio, ha spiegato agli agenti di sentirsi sconfortata dopo aver trascorso le festività senza alcun contatto sociale.

La risposta della Polizia di Stato non si è fatta attendere: due agenti si sono recati prontamente presso la sua abitazione per accertarsi delle sue condizioni e offrirle compagnia. Accolta con entusiasmo, la visita ha subito trasformato l’atmosfera della casa. La signora Aurora ha aperto le porte con gioia, invitando gli agenti a condividere ricordi e racconti della sua vita.

Durante l’incontro, Aurora ha mostrato fotografie dei suoi anni di insegnamento e degli studi giovanili, esprimendo il forte legame con gli alunni che, nel tempo, l’hanno arricchita di affetto. Gli agenti hanno trascorso circa un’ora in salotto, tra sorrisi e scambi di storie, notando un netto miglioramento nello stato d’animo della donna, che si è dimostrata solare e grata.

Al termine, gli agenti hanno esaudito il desiderio della signora di scattare una foto insieme, a testimonianza di un momento unico e speciale, promettendo di tornare a trovarla nelle settimane successive.

