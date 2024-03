Tempo soleggiato in vista: le previsioni per il weekend

Domenica un’area di alta pressione domina la Regione garantendo condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Lungo il litorale tirrenico e ionico, i cieli rimarranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sul litorale meridionale, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con possibili nubi sparse al mattino. Sull’Appennino, si prevede un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, mentre sulle zone interne i cieli saranno inizialmente poco nuvolosi, con un aumento delle nubi in serata, portando a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con possibilità di deboli piogge.

I venti saranno moderati dai quadranti sud-occidentali, con il termico intorno ai 2.550 metri. Le condizioni del Basso Tirreno varieranno da quasi calme a mosse, mentre il Canale sarà mosso fino a molto mosso, con il Mare di Sicilia mosso.

Il weekend vedrà una certa variabilità, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche all’inizio della settimana successiva. Sabato, le regioni meridionali avranno un tempo instabile, con annuvolamenti compatti e brevi rovesci in Campania e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, mentre sul versante ionico sarà ancora influenzato da venti occidentali.

Domenica sarà caratterizzata da una transizione tra annuvolamenti medio-alti e schiarite. All’inizio della nuova settimana, è previsto un ulteriore e più marcato peggioramento del tempo, con l’arrivo di correnti umide atlantiche che porteranno piogge diffuse e una modesta diminuzione delle temperature. – Fonte 3Bmeteo.

© Riproduzione riservata.