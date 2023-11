Trasferimento medico ginecologia di Patti, incontro con i Sindaci

Nell’aula consiliare del Comune di Patti, ieri si è tenuto un incontro tra i Sindaci del Distretto Socio Sanitario D30 costituito dai Comuni di Patti, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagna Reale, Oliveri, Brolo, Piraino, Raccuja, San Piero Patti, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra, Floresta ed Ucria e il Commissario ad interim dell’Azienda Sanitaria Provinciale Domenico Sindoni. L’argomento centrale della discussione è stato il trasferimento del personale medico dal reparto di Ginecologia dell’Ospedale Barone Romeo di Patti al reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Milazzo, una decisione che ha generato gravi disagi per la comunità.

I Sindaci hanno evidenziato i molteplici problemi causati da questa rilocazione, sia per il personale medico che per le donne in gravidanza. È stato sottolineato che i medici trasferiti, come altri in diversi reparti, stanno lottando per garantire il normale funzionamento dell’ospedale di Patti, poiché sono numericamente sottodimensionati rispetto alla crescente domanda di assistenza. L’ospedale Barone Romeo, noto per il suo punto nascite con mille parti all’anno e per eccellenze nella Neonatologia Regionale, è particolarmente colpito da questa situazione.

Il Commissario Sindoni ha presentato ai Sindaci le misure intraprese dall’ASP per potenziare il personale sanitario e infermieristico entro il 2024, affrontando le criticità legate alla carenza di medici, soprattutto nelle emergenze e nei piccoli ospedali di provincia. È stato confermato il concorso per il ruolo di primario di Ortopedia entro dicembre e il potenziamento del reparto di Emodinamica con l’acquisto imminente di due angiografi.

Il Sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, a nome dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D30, ha espresso soddisfazione per gli annunciati miglioramenti nei reparti di emergenza/urgenza. Ha accolto con favore le rassicurazioni del Commissario dell’ASP sulla risoluzione delle problematiche, in particolare per il reparto di Ginecologia dell’Ospedale Barone Romeo. Tuttavia, i Sindaci continueranno a monitorare la qualità dei servizi sanitari per garantire una risposta adeguata alle esigenze della popolazione. L’obiettivo condiviso è l’inclusione dell’ospedale di Patti come Dea di primo livello nella prossima rete ospedaliera.

