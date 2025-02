Sicilia, prorogato “Straccia-bollo”, niente sanzioni sui pagamenti

La Regione Siciliana ha confermato per il 2025 l’iniziativa “Straccia-bollo”, che consente ai cittadini inadempienti di regolarizzare il pagamento della tassa automobilistica senza l’applicazione di sanzioni o interessi. L’agevolazione si applica alle cartelle esattoriali relative al bollo auto non versato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023.

Per accedere al beneficio, i contribuenti devono effettuare il pagamento presso i punti Aci o presso gli sportelli convenzionati, con scadenza fissata al 30 aprile 2025. Solo in questo modo sarà possibile saldare l’importo dovuto senza maggiorazioni. L’Aci trasmetterà settimanalmente al dipartimento regionale delle Finanze e del Credito i flussi relativi ai pagamenti ricevuti. Successivamente, il dipartimento comunicherà all’Agenzia delle Entrate e Riscossione (Ader) l’annullamento delle somme non dovute, consentendo così l’effettiva applicazione della misura.

L’iniziativa “Straccia-bollo” è stata introdotta all’interno della legge di Stabilità 2025-2027 con l’obiettivo di agevolare i contribuenti e incentivare la regolarizzazione delle posizioni debitorie. La Regione ha inoltre stabilito che, per evitare la prescrizione delle cartelle esattoriali dopo tre anni, l’Ader non sospenderà le attività di riscossione relative ai bolli non versati.

L’agevolazione rappresenta una nuova opportunità per i cittadini siciliani che desiderano mettersi in regola con la tassa automobilistica, approfittando della possibilità di saldo senza incorrere in costi aggiuntivi.

