Maltempo a Messina, alberi caduti e danni a veicoli e abitazioni

Il maltempo che ha colpito la città di Messina e le aree limitrofe ha richiesto numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco, impegnati ininterrottamente da oltre sedici ore per fronteggiare crolli, smottamenti, allagamenti e caduta di alberi. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nella zona di Villa Lina, in via Monte Scuderi, dove un albero è crollato contro un’abitazione, danneggiando anche un’auto parcheggiata. A causa dell’ostruzione del passaggio, due famiglie risultano isolate nelle proprie abitazioni. Le squadre di soccorso sono tornate sul posto in mattinata per ripristinare l’accesso.

Sulla pericolosità dell’albero caduto erano già state effettuate segnalazioni nel luglio 2024 da parte del presidente del Quinto Quartiere Raffaele Verso e del consigliere Giovanni Bucalo. I due avevano prodotto note congiunte per evidenziare il rischio, ma secondo quanto dichiarano, l’unico provvedimento adottato era stato il posizionamento di una recinzione intorno all’area. Proprio nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale aveva tenuto una conferenza stampa dedicata alla gestione del Verde pubblico e alla situazione delle alberature cittadine.

Nel quartiere di Catarratti una frana ha reso necessaria l’evacuazione preventiva di 14 famiglie. In provincia, la zona di Sinagra ha registrato disagi legati a fenomeni franosi. Disservizi si segnalano anche lungo la strada di collegamento con Cumia, già soggetta a restrizioni, e sulla linea 11 del trasporto pubblico, attualmente limitata al capolinea di Bordonaro Superiore.

A seguito delle criticità riscontrate, nella serata di ieri il sindaco Federico Basile ha firmato un’ordinanza con misure urgenti per fronteggiare l’emergenza.

