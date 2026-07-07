Malfa inaugura il primo bus elettrico gratuito dell’isola di Salina

L’isola di Salina amplia le iniziative dedicate alla mobilità sostenibile con l’attivazione del primo autobus elettrico del Comune di Malfa, destinato a collegare gratuitamente i principali punti di interesse del territorio a beneficio di residenti e visitatori.

Il sindaco Giuseppe Siracusano ha spiegato che «il servizio sarà completamente gratuito», consentendo di raggiungere spiaggia, porto, piazze, attività commerciali e fermate del trasporto pubblico intercomunale. Il mezzo è inoltre predisposto per il trasporto di persone con mobilità ridotta, con l’obiettivo di garantire spostamenti accessibili e inclusivi.

Il nuovo servizio, avviato in via sperimentale fino al 6 settembre, utilizza un autobus alimentato esclusivamente da energia prodotta dall’impianto fotovoltaico installato sul Palazzo Municipale di Malfa. L’elettricità viene accumulata tramite un sistema di batterie e impiegata per la ricarica del veicolo, mentre lungo il percorso sono state predisposte fermate intelligenti dotate di display informativi sui tempi di attesa.

All’inaugurazione hanno partecipato, oltre a Siracusano, anche i sindaci Domenico Arabia, del Comune di Santa Marina Salina, e Ireneo Giardinello, sindaco di Leni, che sostengono il percorso di rinnovamento del CITIS nel settore del trasporto pubblico.

Secondo Siracusano, «l’iniziativa rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un nuovo modello di mobilità per la nostra comunità», sottolineando inoltre il ruolo del CITIS come elemento strategico per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle isole e ringraziando il presidente Massimo Lauricella, il Consiglio di amministrazione, l’Assemblea dei sindaci e il personale del Consorzio.

Durante la fase sperimentale il servizio sarà gestito dal CITIS attraverso una convenzione con il Comune di Malfa. Il presidente Massimo Lauricella ha dichiarato: «Accogliamo con grande soddisfazione questa collaborazione», evidenziando come il progetto rappresenti un esempio di cooperazione istituzionale orientata a sostenibilità, innovazione e qualità dei servizi.

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