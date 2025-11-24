Loris Incognito, il Comune di Brolo annuncia il lutto cittadino

Il Comune di Brolo ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali di Loris Incognito, il diciassettenne deceduto al Policlinico di Messina dopo l’incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 146, nel territorio di Naso. La decisione sarà formalizzata una volta conclusi gli adempimenti previsti e restituita la salma ai familiari.

Nella serata di ieri la comunità si è raccolta nella Chiesa Madre Maria SS. Annunziata per una veglia di preghiera guidata dall’arciprete Enzo Caruso, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini.

In una comunicazione istituzionale, l’amministrazione brolese ha manifestato vicinanza alla famiglia Incognito, affermando: “Quando una vita nel fiore degli anni si spezza, l’intera comunità avverte un peso che nessuna parola può colmare”. Il documento riporta inoltre che “il sindaco Giuseppe Laccoto, interpretando il cordoglio della comunità brolese, proclamerà il lutto cittadino in concomitanza con le esequie di Loris”.

Restano gravi ma stabili le condizioni di Ruggero Scaffidi, diciannovenne ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico. Il giovane era alla guida della Mini Cooper coinvolta nello scontro con una Peugeot 208 condotta da una ragazza ferita in modo non grave e trasferita all’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

Le indagini sono affidate alla Procura di Patti, che sta esaminando gli atti forniti dai Carabinieri intervenuti per i rilievi sulla Provinciale 146, in un tratto già interessato da incidenti mortali. Anche il Comune di Naso ha espresso cordoglio. Il sindaco Gaetano Nani ha dichiarato: “La perdita di un ragazzo così giovane è una ferita che tocca non solo la famiglia e gli amici, ma tutte le comunità della zona tirrenico-nebroidea”.

