Schifani accoglie il presidente Mattarella al Trofeo Coni 2024

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto con orgoglio le alte cariche dello Stato e gli atleti partecipanti durante la cerimonia di apertura del Trofeo Coni 2024 a Catania. L’evento si è tenuto in piazza Università alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Senato Ignazio La Russa, del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, del sindaco di Catania Enrico Trantino e del presidente del Coni Giovanni Malagò, insieme a numerose altre autorità e campioni olimpionici.

Nel suo discorso, Schifani ha espresso profonda soddisfazione per il significato dell’evento, sottolineando l’importanza dello sport come “valore fondamentale per il nostro Paese, soprattutto per i giovani”. Ha poi aggiunto che “la presenza delle più alte cariche dello Stato testimonia quanto lo sport sia centrale per la nostra società”. L’iniziativa, infatti, ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti, rappresentanti di diverse discipline, che incarnano valori come la dedizione, la disciplina e il rispetto delle regole, aspetti che Schifani ha definito essenziali per la formazione delle nuove generazioni.

Il presidente ha poi ricordato l’introduzione del voucher palestre, un’iniziativa regionale volta a promuovere l’attività sportiva tra i giovani. “Attraverso lo sport – ha detto – i ragazzi possono essere distolti da potenziali pericoli e avvicinati a valori positivi come la solidarietà e lo spirito di squadra”.

Schifani ha descritto il Trofeo Coni non solo come una competizione sportiva, ma anche come un’opportunità per creare legami tra giovani provenienti da tutta Italia, enfatizzando il ruolo dell’evento nel promuovere amicizia e rispetto reciproco. “Ospitare questo evento – ha continuato – è un’occasione per unire territori e culture sotto il segno di una competizione sana e leale”.

Rivolgendosi agli atleti, Schifani ha augurato loro di vivere l’esperienza con passione e gioia, esortandoli a portare con sé, oltre ai trofei, anche ricordi indimenticabili e nuove amicizie. Ha infine ringraziato tutti gli organizzatori e le autorità coinvolte per il successo della manifestazione, augurando a tutti una competizione all’insegna del rispetto e dell’unità.

