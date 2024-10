Inaugurata una nuova area fitness all’aperto a San Giorgio

di Maria Cristina Miragliotta – A San Giorgio di Gioiosa Marea è stata inaugurata una nuova area fitness all’aperto, situata accanto al parco giochi sul lungomare. Il progetto è stato sviluppato per incentivare l’attività fisica all’aria aperta, dotando la comunità di attrezzature idonee sia agli esercizi a corpo libero che all’allenamento funzionale. L’iniziativa mira non solo a migliorare il benessere fisico dei cittadini, ma anche a creare uno spazio di aggregazione e socializzazione per la popolazione locale.

Nel corso dell’inaugurazione, Pietro Lisi, preparatore atletico e riatletizzatore, e la dottoressa Brigitta Garito, specialista in scienze motorie, hanno condotto una dimostrazione pratica, illustrando ai presenti come utilizzare correttamente le attrezzature e suggerendo tecniche di allenamento efficaci e sicure.

L’evento ha visto la partecipazione del sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, accompagnata da vari esponenti dell’amministrazione comunale, tra cui Salvatore Salmeri, Teodoro Lamonica, Gabriele Buttò, Adelaide Puglia e Giuseppe Raffaele. Il Presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Buttò, ha tenuto a precisare che nella realizzazione dei lavori sia stato di fondamentale importanza il contributo del dirigente del settore amministrativo e affari generali Dr. Giuseppe Cambria, definendolo “una risorsa preziosa” per il Comune di Gioiosa Marea. All’evento ha partecipato anche il presidente della Pro Loco di San Giorgio, Calogero Gambino, che ha manifestato il sostegno dell’iniziativa.

