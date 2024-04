Grande attesa per la 23ª edizione dello Slalom Giarre – Milo

Il 5 maggio segna il ritorno dello storico Slalom Giarre – Milo, suscitando notevole interesse dopo il successo dell’anno precedente. L’Automobile Club Acireale, in collaborazione con l’A.s.d. Scuderia Giarre Corse e con il patrocinio dei Comuni di Giarre e Milo, prepara con cura la ventitreesima edizione di questo evento motoristico. Il percorso, lungo circa 3 chilometri e caratterizzato da 12 barriere, è oggetto di operazioni di pulizia e sicurezza in vista delle gare previste per il 4 e 5 maggio. Lo Slalom non è una competizione di velocità, ma di destrezza, richiedendo ai piloti di dimostrare abilità nel evitare i birilli lungo il tracciato, con ogni caduta comportante una penalità di dieci secondi.

Lo Slalom Giarre – Milo, valido per il Trofeo d’Italia Slalom Sud Aci Sport, ha registrato lo scorso anno un numero record di iscrizioni, 123, confermandosi come uno degli eventi più popolari nel panorama nazionale. La vittoria è stata ottenuta dal messinese Emanuele Schillace, su Radical SR4 Suzuki, seguito dal campione di casa Michele Puglisi, su Radical SR4, con un distacco di soli quattro millesimi. Il podio è stato completato dal mazarese Girolamo Ingardia, alla guida della Gloria C8. Le verifiche si terranno sabato 4 maggio, mentre le competizioni avranno luogo domenica 5 maggio, suddivise in una manche di ricognizione e tre manches di gara. L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube dal canale Naxos ProRacing, con la telecronaca di Enzo Amoroso, e sulla pagina Facebook Giesse Produzione, con le riprese e la regia di Giuseppe e Salvo Faro.

