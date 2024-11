Assunzioni al Comune di Messina, 171 nuovi dipendenti nell’organico

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ufficializzato l’ingresso di 171 nuovi dipendenti nell’organico comunale, sottolineando l’importanza dell’evento come parte di un piano più ampio di rilancio amministrativo. «Con queste 171 assunzioni si concretizza l’impegno preso con la città due anni fa», ha dichiarato Basile.

L’iniziativa rientra nel progetto avviato nel 2018 dall’amministrazione locale per rafforzare il personale e migliorare l’efficienza dei servizi pubblici. Basile ha ricordato che, dopo aver evitato il dissesto finanziario del Comune attraverso l’approvazione del Piano di Riequilibrio, è stato possibile avviare un programma di assunzioni significativo. A oggi, sono stati integrati 341 nuovi dipendenti, un traguardo che, secondo il primo cittadino, rappresenta un «iniezione di energia e innovazione fondamentale per affrontare le sfide amministrative contemporanee».

L’arrivo di nuove figure professionali contribuirà a portare nuove competenze e idee, migliorando la qualità dei servizi resi alla cittadinanza. Basile ha inoltre evidenziato che, accanto alle assunzioni già completate, è in corso un concorso per 122 nuovi agenti di polizia municipale.

Questo processo, fermo da anni, è stato riattivato grazie agli interventi dell’attuale amministrazione.

Il sindaco ha definito queste azioni «un esempio di buona amministrazione», ribadendo l’impegno a lavorare per il benessere della comunità. L’obiettivo è consolidare un modello gestionale in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini, dando impulso al rinnovamento strutturale dell’ente.

