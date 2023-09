Bilancio di Agosto della Polizia Ferroviaria

Nell’arco di agosto, nell’ambito di una vasta operazione di sorveglianza, la Polizia Ferroviaria ha effettuato 14.563 controlli su persone, riscontrando 11 soggetti sotto indagine. L’attenzione si è estesa a 234 treni e 88 veicoli ispezionati, portando all’elevazione di 54 contravvenzioni. Inoltre, 1241 pattuglie hanno contribuito ai servizi di vigilanza, garantendo sicurezza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria.

Sono state destinate 4 giornate ai controlli straordinari in tutta Italia. Un’operazione denominata “Oro Rosso” ha puntato a contrastare i furti di rame ai danni delle imprese ferroviarie. Nel contesto dell’operazione “Rail Safe Day”, si è agito per prevenire comportamenti inappropriati nel settore ferroviario. Ulteriori due giornate, sotto il nome “Stazioni Sicure”, si sono concentrate sul contrasto delle attività illecite e sulla prevenzione di azioni eversive o terroristiche.

La Polizia Ferroviaria ha dimostrato grande efficacia nel rintracciare 5 persone scomparse, tra cui 3 minori. A Trapani, è stato localizzato un giovane che aveva abbandonato la sua abitazione a seguito di un litigio. Un quindicenne è stato trovato nei pressi della sede ferroviaria. A Messina, è stato rinvenuto un cittadino italiano con problemi di salute e un sedicenne tunisino, successivamente riconsegnato a una comunità. A Termini Imerese, un tredicenne tunisino è stato rintracciato a bordo di un treno.

La risposta alle emergenze non si è limitata ai rintracci di persone. La Polfer ha prestato assistenza durante gli incendi che hanno colpito le linee ferroviarie della regione, assicurando supporto ai viaggiatori. Le stazioni interessate dai “treni storici”, destinati a promuovere il territorio culturalmente ed enogastronomicamente, sono state pattugliate.

Sotto la guida della Centrale Operativa Compartimentale, le operazioni sono state coordinate per adattarsi alle esigenze operative, agli obiettivi prefissati e al flusso di viaggiatori, ampliato dal turismo sull’isola. In particolare, i servizi sono stati intensificati nelle città d’arte come Palermo e Catania, nonché a Messina, punto chiave del traffico ferroviario dell’isola. Stazioni serventi località turistiche come Cefalù, Taormina e Milazzo sono state oggetto di maggiore attenzione.

Richieste di assistenza da parte di viaggiatori smemorati hanno caratterizzato il periodo. La Polfer ha restituito un trolley e un passaporto a un turista spagnolo a Messina e una borsa di gioielli a un viaggiatore a Palermo.

