Donna 40enne ubriaca alla guida provoca incidente a Taormina

Una donna di 40 anni è stata denunciata dalla Polizia Stradale di Giardini Naxos per guida in stato di ebbrezza. Il suo tasso alcolemico risultava essere cinque volte superiore al limite legale, registrando 2,55 grammi per litro rispetto al massimo consentito di 0,5 g/l. La donna ha causato un incidente autonomo nei pressi dello svincolo autostradale di Taormina, andando a scontrarsi violentemente contro la parete della galleria situata vicino al casello.

Gli agenti della Polizia Stradale, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno immediatamente provveduto a ritirare la patente della conducente. Il documento di guida sarà successivamente revocato. Inoltre, l’auto della donna è stata posta sotto fermo amministrativo.

Il dirigente della Polizia Stradale di Messina, Antonio Capodicasa, ha sottolineato l’importanza di evitare la guida in stato di ebbrezza, dichiarando che “l’alcol influisce sempre negativamente sulle prestazioni psicomotorie e sul giudizio alla guida”.

La donna rischia ora una multa compresa tra 1.500 e 6.000 euro, oltre a una possibile pena detentiva che varia da sei mesi a un anno.

L’incidente, avvenuto vicino allo svincolo di Taormina, ha messo in evidenza ancora una volta i pericoli della guida sotto l’effetto dell’alcol.

La Polizia Stradale di Giardini Naxos continua a monitorare attentamente le condizioni degli automobilisti per prevenire ulteriori incidenti causati da comportamenti irresponsabili al volante.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo