Prevenzione e igiene, strategie contro le infezioni ospedaliere

Le infezioni correlate all’assistenza (Ica) rappresentano una problematica significativa per il sistema sanitario siciliano, con impatti sia economici che organizzativi. Questi episodi, legati a ricoveri o semplici visite ambulatoriali, generano costi notevoli a causa dell’allungamento delle degenze ospedaliere. Ogni giorno di ricovero ha un costo medio di circa 1.500 euro, incidendo negativamente sul turnover e aggravando le liste d’attesa. La questione è stata oggetto di un incontro organizzato dal Dipartimento per le Attività Sanitarie e l’Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute, tenutosi oggi a Palermo.

L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ha dichiarato: «Le infezioni correlate all’assistenza non sono un fenomeno recente, ma la loro gravità è aumentata negli ultimi anni a causa della resistenza agli antibiotici, che complica ulteriormente il quadro clinico. La prevenzione è cruciale: è necessario rispettare rigorosi protocolli in ambito ospedaliero, ambulatoriale e nei contatti tra operatori sanitari e pazienti. L’igiene, se adottata con rigore, costituisce uno strumento efficace per contrastare il fenomeno».

Il Rapporto Aifa evidenzia come nel 2023 il consumo di antibiotici sia aumentato del 6,4% su scala nazionale, contribuendo all’incremento di batteri resistenti. Questa situazione comporta un impatto notevole in termini di allungamento del decorso clinico, aumento del rischio di mortalità e maggiore occupazione dei posti letto, con un esborso annuo di 2,5 miliardi di euro per il Sistema sanitario nazionale.

Salvatore Requirez, dirigente generale del Dasoe, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Questo incontro nasce per approfondire una realtà patologica di crescente preoccupazione scientifica. L’evidenza indica che almeno il 50% dei casi potrebbe essere evitato. Occorre promuovere un percorso comune di prevenzione e aggiornamento, anche in sinergia con gli aspetti legali legati alla responsabilità civile, penale e contabile».

