Tragedia nel trapanese: agricoltore muore schiacciato da un trattore

Tragedia a Buseto Palizzolo, Trapani, dove Isidoro Novara, 41enne agricoltore, ha perso la vita schiacciato da un trattore durante lavori di manutenzione. I soccorsi sono stati vani, e le autorità locali hanno aperto un’indagine per comprendere la dinamica dell’incidente.

Isidoro Novara, un agricoltore di 41 anni residente a Buseto Palizzolo, ha perso la vita in un tragico incidente sul luogo di lavoro. Mentre eseguiva interventi di manutenzione nel piazzale di casa, Novara è rimasto schiacciato dal trattore, perdendo la vita istantaneamente nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori.

L’incidente mortale ha scosso la comunità locale, lasciando attoniti i residenti di Buseto Palizzolo. Al momento, non si conoscono ancora i dettagli precisi della dinamica dell’incidente, ma sembra che il 41enne si trovasse sotto il veicolo cingolato per effettuare riparazioni a causa di una perdita di olio. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per liberare il corpo dell’uomo intrappolato sotto il mezzo.

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri e il personale medico del 118, hanno affrontato la situazione con tempestività e professionalità. Nonostante gli sforzi profusi e l’arrivo di un elicottero atterrato nel campo sportivo del paese, ogni tentativo di salvare Isidoro Novara è stato vano. Al momento dell’arrivo dei sanitari, l’uomo era già deceduto.

Le forze dell’ordine locali hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente. Saranno effettuati accertamenti e rilievi sul luogo dell’incidente al fine di comprendere le cause che hanno portato alla tragedia. La comunità è unita nel dolore per la perdita di un membro stimato e rispettato, mentre gli investigatori cercano di fare luce su quanto accaduto.

© Riproduzione riservata.