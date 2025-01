Regione Siciliana, Bonus Caro Voli esteso fino a dicembre 2025

Il bonus contro il caro voli, introdotto dalla Regione Siciliana, sarà valido fino al 31 dicembre 2025. La misura, inizialmente attivata per garantire un sostegno economico ai residenti, prevede un contributo del 25% sul costo del biglietto aereo per i cittadini siciliani. Per alcune categorie, tra cui soggetti a basso reddito, studenti e persone con disabilità, il contributo raggiunge il 50%. Tale estensione è stata stabilita attraverso un decreto dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, firmato in collaborazione con il presidente della Regione, Renato Schifani.

«Estendiamo a tutto il 2025 il bonus del 25% del prezzo dei voli per i residenti in Sicilia – ha dichiarato Aricò – certi di fare cosa gradita ai nostri cittadini che affrontano tariffe aeree spesso sproporzionate. La misura ha avuto un’ottima accoglienza, confermando l’importanza della continuità territoriale, particolarmente sostenuta dal presidente Schifani». Durante il periodo natalizio, infatti, il rimborso era stato portato al 50%, incentivando i viaggi verso e dalla Sicilia.

L’iniziativa rientra nelle politiche regionali per facilitare i collegamenti e ridurre il costo della mobilità. Dopo l’approvazione della Legge di stabilità regionale e del bilancio di previsione, si è deciso di prolungare l’agevolazione in modalità ordinaria.

I dettagli sui requisiti per accedere al bonus sono disponibili sulla piattaforma Siciliapei.

Per garantire la regolarità nell’erogazione dei contributi, l’assessorato ha intensificato i controlli sulle richieste per prevenire eventuali frodi. Alcuni tentativi di truffa sono stati già individuati e segnalati alle autorità competenti.

