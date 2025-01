Regione Siciliana e Invitalia firmano l’accordo per i termovalorizzatori

La Regione Siciliana ha formalizzato oggi un importante accordo con Invitalia per la gestione delle gare di appalto relative alla costruzione di due termovalorizzatori, uno a Palermo e l’altro a Catania. La convenzione, firmata a Roma dal presidente Renato Schifani, in veste di Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, e dall’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella, assegna a quest’ultima il ruolo di centrale di committenza, con l’obiettivo di garantire efficienza, economicità e trasparenza nell’intero processo.

«Questo accordo rappresenta una svolta epocale per la nostra regione – ha dichiarato Schifani –. L’alleanza con Invitalia ci consentirà di accelerare l’iter e assicurare il massimo livello di correttezza e tracciabilità». L’iniziativa prevede anche il coinvolgimento dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per la vigilanza collaborativa sui contratti pubblici.

Con un investimento complessivo di 800 milioni di euro, finanziato tramite l’Accordo per la coesione con il governo nazionale, il progetto punta a riformare la gestione dei rifiuti in Sicilia, riducendo la dipendenza dalle discariche e favorendo il recupero energetico. La convenzione, valida fino al febbraio 2026, comprende attività che spaziano dall’analisi dei fabbisogni alla gestione delle gare per la progettazione e costruzione degli impianti.

Invitalia curerà innanzitutto la gara, dal valore di circa 16 milioni di euro, per la redazione dei Progetti di fattibilità tecnico-economica (Pfte), affidata a studi europei, e soggetta poi all’approvazione della Commissione tecnico-specialistica per la valutazione di impatto ambientale. Seguiranno le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione delle opere, con monitoraggio continuo attraverso la piattaforma digitale “InGate”.

I nuovi impianti sorgeranno a Bellolampo, per Palermo, e nella zona industriale di Catania. Destinati al trattamento dei rifiuti urbani non riciclabili, essi rappresentano un passo fondamentale per superare le criticità che da anni affliggono il sistema di smaltimento in Sicilia.

