Caro Voli, Schifani spera che le autorità europee intervengano

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto con soddisfazione la notizia dell’avvio di un’indagine da parte della Commissione europea sul caro dei voli. Questa indagine si concentra sull’aumento dei costi dei biglietti aerei per alcune destinazioni, tra cui le località siciliane. La questione è stata sollevata precedentemente in due esposti presentati all’Antitrust e all’Unione europea dalla Regione Siciliana.

La commissaria europea ai Trasporti, Adina Vălean, ha messo in luce l’importanza di affrontare questa problematica, sottolineando che certe tariffe aeree possono diventare un ostacolo alla connettività, con particolare danno per le isole. Schifani ha apprezzato questa affermazione e ha espresso la speranza che le autorità europee intervengano, nel rispetto delle regole del libero mercato, per proteggere i viaggiatori e scoraggiare politiche tariffarie che possono essere percepite come predatorie.

L’indagine della Commissione europea rappresenta un passo importante verso la tutela dei consumatori e la promozione dell’accessibilità aerea alle destinazioni siciliane e altre località interessate. Schifani ha sottolineato l’importanza di garantire prezzi equi e competitivi per i voli, favorendo così una maggiore connettività e mobilità per i cittadini.

