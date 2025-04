Concorso “Festa del medico” a Messina: oltre 800 segnalazioni

Il sito omceo.me.it/festadelmedico ha registrato oltre 800 segnalazioni in meno di tre settimane per la V edizione del concorso “Festa del medico”, un’iniziativa ideata dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Messina. Il concorso, che premia la bravura e l’empatia dei professionisti della salute, permette ai pazienti messinesi di esprimere il loro apprezzamento per il medico che ritengono più competente e umano, attraverso una semplice votazione online. Il sito rimarrà attivo fino al 10 maggio, dando così l’opportunità a ulteriori utenti di partecipare.

Il presidente dell’Ordine, Giacomo Caudo, e il consigliere segretario Salvatore Rotondo, anche coordinatore dell’evento, hanno sottolineato che il premio intende evidenziare l’impegno dei medici e odontoiatri che, quotidianamente, si dedicano con professionalità e umanità ai pazienti e alle loro famiglie. Le segnalazioni raccolte saranno esaminate da una giuria, che selezionerà i professionisti in nomination per la fase finale. L’evento di premiazione si terrà il 26 maggio al Palacultura di Messina.

La giuria, presieduta da Rotondo, includerà rappresentanti dell’Ordine, dell’Università di Messina e del Tribunale dei Diritti del Malato. I medici candidati riceveranno una targa celebrativa, mentre il vincitore finale otterrà anche un premio di 5.000 euro destinato a progetti di formazione o all’acquisto di strumenti per la propria attività. Sono previsti riconoscimenti speciali per altri meriti.

