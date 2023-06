Sant’Agata: finanziamenti per servizi domiciliari e assistenza agli anziani

PNRR: Finanziamenti nel distretto socio sanitario.

Il Comune ottiene i fondi per l’autonomia degli anziani e il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha notificato il decreto della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale relativo all’ammissione a finanziamento di due importanti progetti proposti dal Comune di Sant’Agata di Militello, capofila del distretto socio sanitario 31. I progetti, finanziati con un totale di 2,7 milioni di euro, rientrano nelle misure di inclusione sociale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il primo progetto, finanziato con 2.460.000 euro, si concentra sull'”Autonomia degli anziani non autosufficienti” e prevede la realizzazione di un pacchetto di servizi per l’assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti residenti nei comuni del distretto. Questa iniziativa si basa su servizi già attivi in anni precedenti.

Il secondo progetto, finanziato con 360.000 euro, riguarda il “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione”. Questo progetto mira a potenziare i servizi sociali domiciliari al fine di agevolare le dimissioni anticipate assistite e prevenire l’ospedalizzazione.

Il Comune di Sant’Agata di Militello si conferma un punto di riferimento nel settore delle politiche sociali grazie al suo impegno e al lavoro svolto negli anni. Questo ha consentito di ottenere importanti finanziamenti sia nel contesto del PNRR che in altre iniziative, a beneficio dei servizi sociali e dell’assistenza alle fasce più vulnerabili della popolazione dei comuni del distretto socio sanitario.

Nei prossimi giorni, gli uffici provvederanno a inoltrare le schede necessarie per la definitiva attribuzione delle risorse e l’attivazione dei progetti, nel rispetto dei tempi previsti.

