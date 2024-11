Femminicidio Quaranta, il Ministro Nordio interviene sul caso

Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è intervenuto in merito al processo per il femminicidio di Lorena Quaranta (nella foto), in seguito a un’interrogazione parlamentare avanzata dalla Senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino. L’intervento segue l’annullamento della condanna all’ergastolo per Antonio De Pace da parte della Corte di Cassazione, una decisione che ha suscitato incredulità e dubbi sull’applicazione delle attenuanti generiche nei casi di violenza di genere. La Corte di Cassazione ha evidenziato che il verdetto d’Appello non aveva considerato lo stato psicologico di De Pace legato alla paura di contrarre il COVID-19, fatto che ha sollevato preoccupazioni per la possibile ammissione di “attenuanti COVID” nei giudizi per femminicidio.

In risposta all’interrogazione, il Ministro Nordio ha comunicato alla Senatrice Musolino di aver acquisito una relazione dettagliata dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria per approfondire le motivazioni alla base dell’annullamento. La Senatrice Musolino ha espresso soddisfazione per la celerità della risposta e per l’impegno del Ministro ad affrontare la questione della formazione dei magistrati che si occupano di violenza di genere. “Il Ministro ha mostrato sensibilità verso la formazione del corpo magistratuale, impegnandosi a sviluppare linee guida specifiche per evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria e garantire un alto livello di preparazione”, ha dichiarato Musolino.

Nordio ha inoltre annunciato l’intenzione di introdurre test e colloqui psico-attitudinali per i candidati al concorso per magistrato ordinario, misura che consentirà di verificare la loro idoneità alla funzione giudiziaria. Secondo quanto riferito, tali esami saranno volti a “verificare l’assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria”, con criteri specifici definiti dal Consiglio superiore della magistratura.

La Senatrice Musolino ha infine lodato questa iniziativa come un passo importante nella selezione dei futuri magistrati, sottolineando l’obiettivo di una giustizia attenta e rispettosa della dignità delle vittime di violenza di genere.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁