Salvini: avvio dei lavori per la nuova Ragusa-Catania e Ponte sullo Stretto

Salvini presenta a Catania progetti infrastrutturali in Sicilia: Ponte sullo Stretto e investimenti per 28 miliardi di euro.

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è giunto a Catania per la presentazione dell’avvio dei lavori del nuovo itinerario della strada Statale Ragusa-Catania. Durante l’evento, Salvini ha affrontato il tema del tanto discusso Ponte sullo Stretto, definendolo una priorità. Ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle Regioni Sicilia e Calabria e degli Enti locali delle aree interessate, auspicando che i lavori possano iniziare nell’estate prossima. Il Ponte sullo Stretto, che sarà a campata unica e la più grande del mondo, rappresenterà un acceleratore economico e culturale per tutte le opere collegate. Salvini ha evidenziato l’aspetto ambientale, definendo il progetto “green”.

Alla conferenza, tenutasi presso il PalaRegione di Catania, erano presenti il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il presidente Edoardo Valente e l’amministratore delegato di Anas, Aldo Isi.

Il ministro ha inoltre annunciato che in Sicilia sono in corso lavori per un valore complessivo di 28 miliardi di euro, riguardanti strade, autostrade e ferrovie. Ha ribadito l’importanza di accelerare la realizzazione della ferrovia Catania-Palermo-Messina e Salerno-Reggio Calabria, integrando gli investimenti di Anas.

Salvini ha espresso la sua fiducia nell’entrata in vigore del nuovo codice per gli appalti pubblici, programmato per il 1° luglio. Ha sottolineato l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e di garantire maggiore trasparenza, riducendo i tempi e ostacolando le pratiche di corruzione.

