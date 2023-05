Salice protegge i cuori: defibrillatore per la sicurezza del villaggio

Salice: Installato il primo defibrillatore per amico in onore di Gianfranco Minuti.

Si è svolta, presso la Farmacia di Salice, un evento significativo per la comunità del villaggio. La cerimonia di consegna e installazione del primo “defibrillatore per amico” è stata presieduta dalle dottoresse Sorrenti e Summa, con la partecipazione della consigliera Antonella Feminò. Quest’ultima ha dichiarato in una nota che l’iniziativa era stata intitolata a Gianfranco Minuti, ex presidente provinciale Asi e membro attivo di Fratelli d’Italia, scomparso tragicamente nell’ottobre 2022 a causa di un infarto mentre giocava a calcetto.

All’evento erano presenti numerosi partecipanti, tra cui la consigliera comunale Antonella Feminò, residente a Salice, il presidente della sesta circoscrizione Francesco Pagano e il consigliere Giovanni Russo. La cerimonia è stata officiata dal parroco di Salice, don Peter Pradeep, mentre la famiglia di Gianfranco Minuti, i suoi amici più stretti e i salicesi che avevano apprezzato il suo impegno per il villaggio erano presenti per commemorare la sua memoria.

Durante la mattinata si sono susseguiti vari interventi, tra cui quello del presidente Pagano che ha sottolineato come un defibrillatore fosse stato precedentemente donato alla sesta circoscrizione, ma a causa di questioni organizzative e di manutenzione, era stato destinato altrove. La consigliera Feminò ha evidenziato l’importanza di avere un defibrillatore a disposizione nel villaggio di Salice, considerando che i defibrillatori più vicini si trovavano a Castanea e Villafranca Tirrena. Ha inoltre sottolineato l’importanza dell’informazione sulla presenza e l’utilizzo dei defibrillatori su tutto il territorio cittadino, invitando i presenti a partecipare ai corsi disponibili per evitare un utilizzo errato e inutile.

Gli amici di Gianfranco Minuti hanno espresso la loro gratitudine per il defibrillatore, affermando che il suo cuore continuerà a battere tra di loro nel villaggio che tanto amava. Durante l’incontro erano presenti anche la pro loco Casale peloritani e tutte le associazioni locali. Al termine di un momento di preghiera, è stata offerta una selezione di biscotti prodotti da un panificio nelle vicinanze della farmacia.

Come gesto commemorativo, accanto al defibrillatore è stata posta una targa in memoria di Gianfranco Minuti, donata dai soci ASI.

