Esito Referendum sulla Giustizia, i commenti dei proponenti del “SI”

Dopo l’esito del referendum sulla giustizia, arrivano le prime reazioni da esponenti di Forza Italia. L’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione del partito nel gruppo PPE al Parlamento europeo, ha espresso rammarico per il risultato, definendo la consultazione «un’occasione mancata per intervenire sul sistema giudiziario e avviare un percorso di rinnovamento che difficilmente potrà essere riproposto in tempi brevi».

Falcone ha sottolineato il rispetto per l’esito delle urne, ribadendo che «la volontà popolare va pienamente riconosciuta». Allo stesso tempo ha evidenziato la necessità, per le forze politiche, di interpretare il voto e trarne indicazioni utili per il futuro. Un’attenzione particolare è stata rivolta al dato siciliano, dove – secondo quanto osservato dall’esponente azzurro – la sconfitta del fronte favorevole alla riforma appare più marcata rispetto ad altre regioni, superando anche l’Emilia-Romagna in termini percentuali. «Si tratta di un segnale significativo per l’intero centrodestra e, nello specifico, per Forza Italia», ha aggiunto, invitando a rafforzare il rapporto con il territorio.

Sulla stessa linea la senatrice Daniela Ternullo, che ha richiamato il principio della sovranità popolare come cardine democratico, affermando che «il risultato va accettato senza riserve». La parlamentare ha però manifestato «amarezza» per l’esito della consultazione, ritenendo che sia stata persa «una rilevante opportunità per rendere la giustizia più efficiente e accessibile».

Ternullo ha inoltre attribuito un ruolo determinante alla dinamica del confronto politico, sostenendo che «la discussione sia stata distorta da contrapposizioni che hanno finito per allontanare l’attenzione dai contenuti dei quesiti», incidendo sull’orientamento degli elettori. – I proponenti del NO –

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