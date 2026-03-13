Patti, tragedia sulla statale 113: perde la vita l’86enne Vincenzo Sottile

Un uomo di 86 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio in seguito a un incidente stradale autonomo avvenuto lungo la Strada statale 113, nel territorio di Patti, in provincia di Messina. La vittima è Vincenzo Sottile, originario e residente a Salerno.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era alla guida di un’Alfa Romeo 156 che procedeva in direzione Messina. Il veicolo, per ragioni ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo fino a ribaltarsi nei pressi dello svincolo che conduce a Valle di Tindari.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno segnalato l’accaduto ai soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. I soccorritori, giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe quella di un improvviso malore che potrebbe aver colpito il conducente mentre era al volante, causando la perdita di controllo del mezzo. Tuttavia, saranno gli accertamenti in corso e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine a stabilire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici hanno richiesto l’intervento delle autorità competenti lungo il tratto della statale interessato dall’incidente, mentre proseguono le verifiche per chiarire ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

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