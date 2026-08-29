Prisco a Messina: «Intervento a Pistunina tra i più difficili dell’estate»

A quasi un mese dal crollo della palazzina di via Giorgio La Pira, a Pistunina, il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ha visitato il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina per incontrare il personale impegnato nelle operazioni di ricerca svolte dal 30 luglio al 13 agosto.

Prisco, accompagnato dal capo nazionale del Corpo Eros Mannino, è stato accolto dal comandante provinciale Michele Burgio, dalla prefetta Cosima Di Stani, dal sindaco Federico Basile e dalla vicesindaca Laura Castelli. «Questa visita è un’occasione per ringraziare il personale per l’intervento complicatissimo e in condizioni drammatiche, ma anche per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime», ha dichiarato il sottosegretario, definendo quello di Pistunina «uno dei più difficili di questa estate a livello nazionale».

Le operazioni hanno coinvolto risorse provenienti anche da altri comandi siciliani, comprese unità specializzate nel soccorso tra le macerie e nuclei cinofili. Burgio ha precisato che l’attività prosegue nell’ambito dell’indagine coordinata dall’autorità giudiziaria e nell’assistenza per la gestione delle macerie.

Durante la visita è stato affrontato anche il progetto della nuova sede centrale dei Vigili del Fuoco nell’area dell’ex magazzino di commissariato della Marina Militare a Gazzi. L’intervento prevede un investimento di 16 milioni di euro attraverso fondi Pnrr, con la Città Metropolitana quale stazione appaltante.

I sindacati Fp Cgil Vvf, Fns Cisl, Uilfp Vvf, Conapo e Confsal hanno intanto chiesto un incremento dell’organico, un distaccamento nella zona sud, il potenziamento della sede di Milazzo e maggiori risorse per il personale specialista nautico.

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