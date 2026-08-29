Report, Presutti e Piervincenzi nuovi conduttori al posto di Ranucci

Cambio alla guida di Report a partire dalla prossima stagione. La Rai ha annunciato che la conduzione del programma sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti vincitori del concorso Rai, che subentreranno a Sigfrido Ranucci. Al giornalista, attualmente vicedirettore ad personam, sarebbero state prospettate tre destinazioni: RaiNews, Tg3 oppure un ufficio di corrispondenza.

La decisione arriva dopo la consegna, il 13 agosto, dei risultati dell’indagine del Comitato Etico all’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Ranucci, intervenendo da Favignana, ha annunciato che proseguirà la propria iniziativa «per la libertà di stampa», criticando anche la scelta dei nuovi conduttori, ritenuta non rappresentativa delle professionalità che hanno costruito la storia del programma.

Contraria anche la redazione storica di Report, che ha definito la decisione «completamente irricevibile» e ha prospettato dimissioni collettive. Il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini aveva indicato Bernardo Iovene e Giulio Valesini come capi autori e riferimenti della redazione, ma entrambi hanno comunicato di non accettare l’incarico.

Critiche sono arrivate anche dai consiglieri Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale, mentre il legale di Ranucci ha annunciato iniziative «in ogni sede».

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