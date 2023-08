Bambina di 7 anni trasportata dalle onde salvata dal padre

Momenti di angoscia a Termini Imerese: bimba di 7 anni in mare salvata da suo padre.

Un drammatico episodio ha sconvolto la spiaggia di Termini Imerese quando una bimba di 7 anni è stata risucchiata dalle onde. Il padre si è gettato in mare per salvarla, ricevendo poi l’aiuto di altri bagnanti e dei soccorritori.

Una bambina di 7 anni rischiava di annegare al largo della spiaggia Canne Masche, vicino al lido Kafar, a Termini Imerese (Palermo). Il padre, vedendola in pericolo, ha deciso di agire prontamente ed è coraggiosamente sceso in acqua, sfidando le onde agitate per portarla in salvo. La situazione è stata così critica che è stato necessario l’intervento di altri bagnanti per soccorrere entrambi.

La scena ha suscitato grande paura e apprensione tra i bagnanti, con la madre della bimba e altri parenti che hanno assistito al salvataggio con il cuore in gola. Anche i militari della Capitaneria di Porto sono intervenuti per garantire la sicurezza della zona.

Dopo l’arrivo dei sanitari del 118, la bimba e suo padre sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cimino di Termini Imerese per le necessarie cure. (Immagine di repertorio)

