Lavori a Fiumetorto, cancellazioni e bus sulla Palermo-Messina

Modifiche alla circolazione ferroviaria tra oggi, sabato 29 agosto, e domani, domenica 30 agosto, lungo la linea Palermo-Messina. Le variazioni sono legate agli interventi programmati sull’infrastruttura ferroviaria nella stazione di Fiumetorto.

Ferrovie dello Stato Italiane ha comunicato che, per assicurare la continuità dei collegamenti e contenere i disagi durante l’esecuzione dei lavori, il servizio regionale di Trenitalia subirà alcune modifiche. In particolare, nella mattinata di domenica 30 agosto, i convogli delle relazioni Palermo Aeroporto/Palermo Centrale-Cefalù/Messina Centrale saranno interessati da variazioni degli orari, cancellazioni e servizi sostitutivi effettuati con autobus.

Per alcuni collegamenti sono inoltre previste modifiche alle stazioni di partenza o di arrivo, attraverso soluzioni integrate che prevedono l’utilizzo combinato di treno e bus.

Nella giornata di oggi gli Intercity e Intercity Notte della relazione Roma-Palermo saranno cancellati nella tratta compresa tra Messina e Palermo e sostituiti con autobus. Domenica 30 agosto lo stesso provvedimento riguarderà gli Intercity e Intercity Notte Palermo-Roma/Milano tra Palermo e Messina.

Ferrovie dello Stato precisa che i tempi di percorrenza dei servizi sostitutivi potrebbero aumentare in base alle condizioni del traffico stradale e che la disponibilità dei posti sugli autobus potrebbe essere inferiore rispetto a quella normalmente garantita sui treni.

«Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica», specifica la nota. Ammessi gratuitamente piccoli animali nel trasportino e cani guida, mentre non sono consentiti cani di grossa taglia. Trenitalia invita i passeggeri a verificare gli aggiornamenti attraverso i propri canali informativi e le comunicazioni inviate via mail o sms ai titolari di biglietti digitali regionali.

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