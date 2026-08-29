Sicilia, sabato con qualche nube e domenica all’insegna del sole

Fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili in Sicilia, dove la presenza di un campo di alta pressione favorirà tempo in gran parte soleggiato, pur con alcune differenze tra sabato e domenica.

Nella giornata di sabato il cielo si presenterà generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Sul versante tirrenico saranno possibili nubi sparse alternate a schiarite durante l’intero arco della giornata. Sul litorale ionico, lungo le coste meridionali e nelle aree interne prevarranno invece condizioni di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con una maggiore variabilità soprattutto nelle ore centrali. Sull’Appennino siciliano la nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso del pomeriggio, dopo una prima parte della giornata con maggiori schiarite.

I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali e tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Lo zero termico si collocherà intorno ai 4.650 metri. Il Basso Tirreno risulterà mosso, mentre Canale e Mare di Sicilia saranno poco mossi.

Domenica l’alta pressione continuerà a interessare l’Isola, determinando condizioni ancora più stabili e soleggiate. Sul litorale tirrenico potranno persistere alcune nubi sparse durante la mattinata, in successivo diradamento. Cieli sereni o poco nuvolosi sono previsti invece sul versante ionico, lungo il litorale meridionale, sull’Appennino e nelle zone interne.

I venti soffieranno deboli da sud-ovest, con successiva rotazione da ovest. Lo zero termico sarà intorno ai 4.600 metri. Il Basso Tirreno passerà da mosso a poco mosso, mentre Canale e Mare di Sicilia resteranno poco mossi.

Con l’avvicinarsi di settembre il quadro meteorologico dovrebbe rimanere prevalentemente estivo, ma con temperature meno anomale rispetto a quelle registrate durante la fase più intensa. Nella prima decade del mese non vengono al momento indicati cambiamenti sostanziali dello scenario atmosferico, con condizioni ancora favorevoli alla presenza di caldo e stabilità.

Un’eventuale modifica più significativa della circolazione potrebbe manifestarsi non prima della seconda decade di settembre, quando potrebbero delinearsi condizioni maggiormente orientate verso una progressiva transizione stagionale. – Fonte 3BMeteo.

👁 Articolo letto 204 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.