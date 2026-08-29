Caldo intenso in Sicilia, allerta rossa a Messina, Catania e Palermo

La Sicilia continua a essere interessata da temperature elevate, con condizioni di rischio legate all’ondata di calore anche nelle principali città dell’Isola. Per oggi e domani il bollettino aggiornato del Ministero della Salute indica il livello massimo di allerta a Messina, Catania e Palermo, dove è previsto il bollino rosso.

Le alte temperature stanno interessando gran parte del territorio regionale, con valori particolarmente elevati in alcune aree. In questo contesto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha richiamato l’attenzione sulle condizioni dei lavoratori impegnati nelle attività all’aperto, invitando le imprese al rispetto delle disposizioni regionali previste per le giornate caratterizzate da maggiore rischio.

«Il caldo eccezionale di questi giorni sta mettendo a dura prova tutti, anche chi può stare al riparo. Pensiamo quindi a chi lavora all’aperto, sotto il sole, con temperature che in alcune zone della Sicilia stanno raggiungendo livelli estremi», ha dichiarato Schifani.

Il presidente della Regione ha quindi rivolto un appello ai datori di lavoro affinché venga applicata l’ordinanza regionale del 12 giugno, che nelle situazioni considerate maggiormente pericolose vieta lo svolgimento delle attività lavorative all’esterno durante le ore più calde della giornata.

«In giornate come queste serve soprattutto responsabilità, che sono certo non mancherà. Non si può mettere a rischio la salute di chi lavora», ha concluso il governatore.

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