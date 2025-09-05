Prevenzione al centro dell’incontro formativo Asp a Messina

Si è svolto a Messina un incontro formativo rivolto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione all’interno del sistema sanitario. L’iniziativa, promossa dal direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ha visto un’ampia partecipazione di professionisti.

L’apertura dei lavori è stata affidata ai saluti istituzionali del presidente dell’Ordine dei medici, Giacomo Caudo, del segretario provinciale Fimmg, Aurelio Lembo, della presidente Ammi, Francesca De Domenico, del sindaco della Città Metropolitana, Federico Basile, e del deputato regionale Giuseppe Galuzzo.

Le relazioni scientifiche sono state curate da Giuseppe Ruggeri ed Eliana Tripodo, insieme a Rosaria Cuffari, che ha illustrato le attività di screening oncologico, e ad Antonina Santisi, che ha approfondito i principi del counseling motivazionale.

Di particolare rilievo l’intervento di Eliana Tripodo sul progetto PL11, inserito nel Piano regionale della prevenzione 2020-2025. “Il progetto PL11 – ha affermato – mira a promuovere la salute nei luoghi di vita e di lavoro, come scuole e istituti penitenziari, con il coinvolgimento di medici, insegnanti, operatori e amministratori in un’ottica multidisciplinare”. Tripodo ha evidenziato il ruolo dei medici di base e dei pediatri, definiti “antenne di prevenzione” capaci di individuare precocemente i rischi legati a malattie croniche e cardiovascolari.

Il direttore generale Cuccì ha sottolineato che “con PL11 mettiamo la prevenzione al centro: meno infarti e tumori diagnosticati tardi, più salute per la comunità. Screening e vaccinazioni fanno la differenza, portando i servizi vicini alle persone e senza barriere”.

Il convegno ha ribadito la necessità di considerare la prevenzione un investimento sociale e culturale, da realizzare attraverso la collaborazione tra istituzioni sanitarie, scuole, enti locali e terzo settore.

