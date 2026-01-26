Corpo forestale, avviato il corso per 46 nuovi agenti

Ha preso avvio a Caltanissetta il corso di formazione per i candidati ammessi al concorso bandito nel 2021 per l’assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana. Le attività si svolgono presso la sede del Cefpas, che per i prossimi tre mesi ospiterà il percorso formativo. All’incontro inaugurale hanno partecipato l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, e la dirigente generale Dorotea Di Trapani.

Si tratta delle prime immissioni in ruolo dopo diversi decenni. L’avvio del corso rappresenta il primo passaggio di un più ampio piano di rafforzamento dell’organico, che prevede complessivamente circa 360 ingressi, attraverso lo scorrimento della graduatoria concorsuale disposto dal governo regionale guidato da Renato Schifani e mediante procedure di mobilità.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Savarino ha dichiarato: «Oggi ho dato il benvenuto a 46 nuovi agenti, tra i quali ci sono anche sette donne. Giovani in divisa che andranno a tutelare il nostro ambiente. Dopo 35 anni apriamo le porte a nuovo personale e presto arriveremo a 360 agenti in più». L’assessore ha inoltre ricordato l’arrivo di nuovi mezzi e strumenti operativi, sottolineando che «grazie al lavoro svolto con il presidente Schifani e al Pon Sicurezza sono state sbloccate assunzioni e dotazioni innovative, che con la control room contribuiranno alla protezione del patrimonio naturale».

Il corso costituisce l’ultima fase del concorso, successiva alla prova scritta e agli accertamenti di idoneità psicofisica, curati dal Dipartimento regionale della Funzione pubblica. Le attività formative, realizzate con il supporto del Cefpas e dell’Università di Catania, comprendono addestramento tecnico-operativo ed esercitazioni sul campo. Al termine è previsto un esame finale che concorrerà alla definizione della graduatoria definitiva e all’assegnazione delle sedi.

Parallelamente prosegue la consegna dei nuovi mezzi finanziati con risorse Fsc 2021-2027. Il programma prevede 84 veicoli fuoristrada 4×4 destinati alle attività antincendio e al supporto dei direttori delle operazioni di spegnimento. I primi 21 sono già operativi, un secondo lotto è stato consegnato e il completamento è previsto entro la primavera.

