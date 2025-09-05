Tentata rapina in tabaccheria, giovane finisce ai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno tratto in arresto un giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di essere l’autore di una tentata rapina ai danni di una tabaccheria di Torregrotta.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, con il volto parzialmente coperto e armato di coltello, avrebbe fatto irruzione nell’esercizio commerciale mentre all’interno si trovavano alcuni clienti. Rivolgendosi al titolare e a una commessa, avrebbe intimato la consegna dell’incasso giornaliero. Di fronte al rifiuto, avrebbe rinunciato al proposito e si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di una bicicletta.

La richiesta d’intervento, pervenuta al numero d’emergenza “112”, ha permesso alla Centrale Operativa di attivare immediatamente le ricerche. Pochi minuti dopo, i militari hanno individuato il sospettato, poi sottoposto ad arresto. L’attività investigativa è stata supportata dalla visione dei filmati di videosorveglianza presenti nell’area e dalle dichiarazioni fornite dalle vittime e dai testimoni presenti al momento del fatto.

Il procedimento si è concluso con la celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Messina. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

