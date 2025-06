Denunciato a Gioiosa Marea 41enne per detenzione e spaccio di droga

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo, comprendente pattugliamenti anche nelle ore serali, con l’obiettivo di prevenire e contrastare condotte illecite, in particolare quelle connesse a infrazioni del Codice della Strada che compromettono la sicurezza di conducenti e pedoni, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Durante le attività antidroga, supportate dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, sono state eseguite diverse perquisizioni personali e domiciliari d’iniziativa. A seguito di queste operazioni, un uomo di 41 anni residente a Gioiosa Marea, noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nel corso della perquisizione presso la sua abitazione sono stati sequestrati circa 15 grammi di cocaina. Inoltre, un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Messina in qualità di assuntore, dopo essere stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale.

Parallelamente, sulle principali arterie stradali sono stati istituiti numerosi posti di controllo con la contestazione di varie infrazioni al Codice della Strada, alcune delle quali considerate particolarmente pericolose per la sicurezza pubblica.

