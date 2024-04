Piano Regionale: anno scolastico 2024/25 in Sicilia

L’anno scolastico 2024/2025 in Sicilia inizierà il 12 settembre, concludendosi il 7 giugno dell’anno successivo. Il decreto emanato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale stabilisce un totale di 207 giorni di attività didattica, ridotti a 206 in caso di sovrapposizione con festività locali. Tuttavia, la scuola dell’Infanzia terminerà le sue attività il 28 giugno 2025, con la possibilità di mantenere attive solo le sezioni necessarie al servizio educativo nel periodo compreso tra il 9 e il 27 giugno.

Le festività nazionali prevedono un periodo di vacanza per il Natale, dal 23 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, e quattro giorni di interruzione delle lezioni per la Pasqua, dal 17 al 22 aprile 2025. Inoltre, il 2 novembre sarà osservato come giorno di sospensione delle attività in memoria dei defunti. Tuttavia, la festività del 15 maggio, dedicata all’Autonomia Siciliana, non comporterà la chiusura delle scuole, ma verrà utilizzata per approfondimenti sullo Statuto regionale e tematiche legate all’identità e all’autonomia.

Per adattarsi alle esigenze del Piano dell’offerta formativa, i Consigli di circolo o d’istituto hanno la facoltà di adottare criteri flessibili riguardo alla data di inizio e sospensione delle attività educative, con possibilità di recupero delle lezioni in altre fasce temporali. È consentito, inoltre, stabilire ulteriori sospensioni delle lezioni fino a un massimo di tre giorni.

