Auto si ribalta a Falcone: due feriti sulla Messina-Palermo

Un incidente stradale si è verificato ieri sera, poco dopo le 20, lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Falcone. Un’auto in transito verso Palermo ha perso autonomamente il controllo, ribaltandosi sulla carreggiata.

I vigili del fuoco del Comando di Messina, con la squadra 5A del distaccamento di Milazzo, sono intervenuti tempestivamente con un’autobotte serbatoio e un pick-up attrezzato per le operazioni di soccorso. Prima del loro arrivo, un vigile del fuoco libero dal servizio, trovandosi sul tratto autostradale interessato, ha fornito un primo supporto, estraendo le due persone rimaste nell’abitacolo e coordinandosi con la sala operativa di Messina. La richiesta di aiuto è stata effettuata dagli stessi occupanti subito dopo l’incidente.

Sul posto è giunto anche il personale sanitario del 118, che ha preso in carico i due feriti. Dopo le prime cure, il conducente e il passeggero sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti. Presenti anche la polizia stradale per i rilievi del caso e un carro attrezzi per la rimozione del veicolo incidentato.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona prima di rientrare in sede, ripristinando le condizioni di viabilità del tratto autostradale interessato.

