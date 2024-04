Conte e Antoci: impegno per la memoria a Portella della Ginestra

Il Primo Maggio rappresenterà un momento di significativa commemorazione e impegno civile a Portella della Ginestra, con la partecipazione annunciata del leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, e del capolista M5S per le isole alle elezioni europee, Giuseppe Antoci. I due politici si uniranno al corteo in memoria delle vittime della strage mafiosa del 1947, durante la Festa dei Lavoratori, che causò la perdita di 11 vite umane.

Conte, noto per il suo impegno verso la legalità e la lotta alle organizzazioni criminali, sarà accompagnato da Antoci, che ha subito personalmente gli attacchi della mafia mentre ricopriva il ruolo di Presidente del Parco dei Nebrodi, per aver contrastato attivamente il sistema mafioso nell’ambito dei pascoli, volta a sottrarre illegalmente fondi europei.

“Con Giuseppe Conte saremo a Portella della Ginestra per ribadire l’importanza del diritto al lavoro come strumento di giustizia sociale e di lotta alla mafia,” ha dichiarato Antoci. “Le lotte per l’affermazione della legalità e per i diritti sociali non si sono mai concluse.

Il Movimento Cinque Stelle continua a promuovere attivamente questi valori, come dimostrano le recenti candidature di figure di spicco come Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato. La giornata di domani sarà un’importante occasione per ribadire che ci sono valori non negoziabili nella nostra società: diritto al lavoro e legalità su tutti.”

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo