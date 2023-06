Ricordo dei tre eroi dell’Arma: 40 anni dall’omicidio a Palermo

Nel 40° anniversario dell’omicidio del Capitano Mario D’Aleo, dell’Appuntato Giuseppe Bommarito e del Carabiniere Pietro Morici, si sono tenute cerimonie di commemorazione a Palermo e Monreale. Autorità civili e militari hanno reso omaggio alle vittime, sottolineando l’impegno contro la criminalità.

Quest’oggi, nel corso del 40° anniversario della tragedia, si è svolta, a Palermo e Monreale, una cerimonia commemorativa in onore del Capitano Mario D’Aleo, dell’Appuntato Giuseppe Bommarito e del Carabiniere Pietro Morici, vittime di un agguato mafioso nel 1983. Alle 9:30, presso via Cristofaro Scobar a Palermo, luogo dell’assassinio, si è tenuto un evento in presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, e delle autorità civili e militari.

Sono stati resi gli onori ai Caduti e una corona d’alloro è stata deposta. Alle 10:30, presso il Gruppo Carabinieri di Monreale, è stato svelato un altorilievo realizzato dal maestro ceramista Nicolò Giuliano, che raffigura i caduti e che è stato donato. Successivamente, presso il Duomo di Monreale, si è tenuta una Santa Messa officiata dall’Arcivescovo della Diocesi locale, S.E. Mons. Gualtiero Isacchi, che ha ricordato il sacrificio eroico dei Carabinieri. Al termine della celebrazione, il Comandante Generale Teo Luzi ha dichiarato: “Siamo qui per ricordare i nostri tre Carabinieri trucidati nel 1983, Capitano D’Aleo, Appuntato Bommarito e Carabiniere Morici: tre eroi dell’Arma contemporanea che abbiamo il dovere di ricordare.

Dobbiamo anche dire ai familiari che non sono morti invano, poiché in questi 40 anni molte cose sono cambiate grazie a un importante movimento culturale, soprattutto qui a Palermo, ma anche in tutta la Sicilia e altre regioni italiane. Non dobbiamo abbassare la guardia, poiché la battaglia contro “Cosa Nostra” e la criminalità organizzata è ancora lunga”. Agli eventi commemorativi hanno partecipato i familiari dei Caduti e una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

