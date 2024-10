Ciao Maria, sempre pronta ad offrire un sorriso, ci piace ricordarla così

di Maria Cristina Miragliotta – Maria La Monica, di 59 anni, è scomparsa in seguito a complicazioni post operatorie, lasciando un profondo senso di perdita nelle comunità brolese e gioiosana che la conoscevano. Nota per la sua energia e il suo spirito positivo, Maria La Monica era sempre pronta a offrire un sorriso e una parola di incoraggiamento, rappresentando un punto di riferimento per amici e conoscenti.

La cerimonia funebre si terrà domani pomeriggio, alle ore 16:30, presso la Chiesa Madre di Brolo, dove la comunità si riunirà per darle l’ultimo saluto. Per rispetto alla memoria di Maria, è stata sospesa la rassegna teatrale in segno del profondo cordoglio che ha colpito tutti i suoi abitanti.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per Gioiosa Marea e Brolo, dove era conosciuta per il suo impegno e la sua presenza sempre positiva. La redazione esprime le proprie condoglianze alla famiglia di Maria La Monica, unendosi al dolore di chi l’ha conosciuta e apprezzata nel corso degli anni.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo