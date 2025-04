Scomparsa Santino Bonfiglio, addio al simbolo ambientalista messinese

La città di Messina registra la scomparsa di Santino Bonfiglio, figura storica del panorama ambientalista locale. L’onorevole Antonio De Luca, deputato del Movimento 5 Stelle, ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio sottolineando l’impegno e la coerenza che hanno contraddistinto l’attivismo di Bonfiglio nel corso degli anni.

In una nota ufficiale, De Luca ha ricordato l’importanza dell’operato di Bonfiglio, definendolo «un uomo di principi, un combattente, uno storico attivista e instancabile difensore dell’ambiente». L’impegno di Bonfiglio si è concretizzato attraverso numerose iniziative in difesa del territorio, opponendosi con determinazione a interventi ritenuti dannosi per l’equilibrio ambientale, come la costruzione del Ponte sullo Stretto, progetto da lui sempre osteggiato pubblicamente.

La sua azione è stata orientata al bene collettivo, con una costante attenzione ai temi della legalità e della salvaguardia ambientale. Il suo contributo ha lasciato un segno tangibile nel dibattito pubblico e nel tessuto civile cittadino. De Luca ha dichiarato inoltre: «La sua voce, simbolo di lotta tenace per la tutela del territorio, si è levata con forza contro la costruzione del Ponte sullo Stretto».

L’onorevole ha infine espresso riconoscenza e vicinanza alla memoria dell’attivista messinese, affermando che «il suo esempio sia d’ispirazione per le nuove generazioni, il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo».

La comunità locale rende omaggio a una figura che ha saputo coniugare impegno civile e dedizione ambientale con coerenza e continuità.

